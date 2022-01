In Grundschulen gibt es sie, in Kitas nicht, doch das soll sich nach dem Willen des Kita-Fachkräfteverbands Rheinland-Pfalz mit Sitz in Boppard ändern. Wie die Verbands-Vorsitzende Claudia Theobald am Montag mitteilte, fordern die Mitglieder verpflichtende Corona-Tests für Kitas. „Wenn in Deutschland angesichts der Omikron-Welle Kitas geöffnet bleiben sollen, brauchen wir eine verbindliche Teststrategie, damit Infektionen möglichst früh erkannt und größere Ausbrüche vermieden werden. Regelmäßige Tests sind umso wichtiger, da auch die Kita-Fachkräfte trotz Impfung und Booster gefährdet sind, sich zu infizieren. Fallen sie gehäuft aufgrund einer Coronainfektion aus, ist die für unsere Gesellschaft systemrelevante Betreuung der Kinder nicht mehr gesichert. Die Kita-Fachkräfteverbände schließen sich deshalb der Forderung des Expertenrates nach einer bundesweit einheitliche Teststrategie in unseren Kitas an“, teilte der Verband in einer Pressemitteilung mit. Nach Verbandsangaben gehört Rheinland-Pfalz zu den Bundesländern, in denen es lediglich ein Testangebot gibt. Es sei den Trägern der Einrichtungen und den Eltern der Kinder überlassen, ob Tests angeboten werden und ob sie sie regelmäßig testen wollen oder nicht.