Der jüngste Temperatursturz führt im Obstbau in der West- und Nordpfalz zu „erheblichen Ernteausfällen“. In der Vorder- und Südpfalz gehen Winzer vereinzelt mit Feuer gegen die Kälte vor. Es nieselt, dazu weht ein kalter Wind, kurz kommt die Sonne raus, dann prasseln Hagelkörner ins Gesicht. Aprilwetter. Urban Scherschel (72) stapft an diesem Mittwoch durch seine Obstplantage und sagt vorwurfsvoll in Richtung Himmel: „Da rackert man das ganze Jahr, und dann kommen drei Nächte und machen Dir alles kaputt.“ In Scherschels Obstanlage fiel das Thermometer seit Sonntag nachts auf minus zwei bis minus drei Grad. Warum das kritische Temperaturen für blühende Obstbäume sind, wie man die Bäume schützen kann und wie die Lage in den Wingerten in der Vorder- und Südpfalz war, das steht hier im vollständigen Artikel mit Bilderstrecke.