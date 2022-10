In Frohnhofen im Kreis Kusel hat es am Samstag im Keller eines Einfamilienhauses gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 39 Jahre alte Bewohnerin des Hauses Rauch aus dem Keller bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Diese habe Schlimmeres verhindern können, so die Polizei; es seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt an der Heizungsanlage aus. Auf rund 50.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden.