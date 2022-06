Anil Gözütok und Lucas Röser werden den 1. FC Kaiserslautern verlassen. Das ließ Geschäftsführer Thomas Hengen in einer kleinen Medienrunde am Dienstagmittag durchblicken. Beider Verträge laufen am 30. Juni aus. Der 28 Jahre alte Röser bestritt in der vergangenen Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses kein einziges Spiel. „Die Zweite Liga ist für uns nicht realistisch darstellbar“, sagte Hengen. Der von Verletzungen gleichfalls gebeutelte Gözütok, 21 Jahre jung, benötige nun vor allem Spielpraxis. „Wir würden ihm und uns keinen Gefallen tun“, sagte Hengen, „Anil muss nun lernen, sich im Erwachsenen-Fußball durchzusetzen.“ Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci würde der FCK gerne weiterverpflichten. Die Forderungen seines Beraters sind augenscheinlich aber zu hoch.

Keine Anfrage für Spahic

Beim öffentlichen Trainingsauftakt am Donnerstag (15.30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, Westtribüne geöffnet) wird Marius Kleinsorge nicht anwesend sein. Kleinsorge, zuletzt an Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen ausgeliehen, bekam seitens des FCK die Erlaubnis, sich trotz bestehenden Kontrakts bis 2023 bei anderen Vereinen umzuschauen. Elias Huth liegt das Angebot eines anderen Klubs derweil schon vor. Im Falle des Torhüters Avdo Spahic, der sich nun mit den beiden neuen Schlussleuten Andreas Luthe und Julian Krahl „auseinandersetzen“ müsste, erkennt Hengen noch kein Zeichen des Abschieds: „Es gibt keine Anfrage und ich habe vom ihm auch nichts gehört, dass er sich verändern möchte.“ Angeblich soll der MSV Duisburg an Spahic interessiert sein.

Nicolas Sessa muss sich wohl verändern. Sein Vertrag hat sich durch den Aufstieg zwar verlängert, mehr Spielzeit als zuletzt dürfte er in der Zweiten Liga aber wohl kaum bekommen. „Wir gehen offen und ehrlich miteinander um“, sagt Hengen. „Er ist immer positiv – aber er muss halt regelmäßig spielen.“

Eine Meldung von „Sky Sport“, wonach der FCK Linksverteidiger Kenneth Paal (24) von PEC Zwolle verpflichten wolle, kommentierte Hengen nicht. Der ehemalige niederländische Junioren-Nationalspieler war in der zurückliegenden Saison Stammspieler in der Eredivisie. Sein Vertrag läuft aus, er wäre ablösefrei zu haben.