Die Heimaufsicht hat für die Seniorenresidenz Sankt Sebastian in Dudenhofen ein Besuchsverbot verhängt. Das bestätigte der Betreiber, die Incura GmbH mit Sitz in Köln, am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Das Besuchsverbot gilt bis 4. Dezember. Grund sind Corona-Fälle in dem Seniorenheim, am Mittwoch galten laut Gesundheitsamt fünf Bewohner und drei Mitarbeiter als infiziert. Weitere Auskünfte wollte die Incura GmbH nicht erteilen.

Weil sich die Corona-Fallzahlen weiterhin auf hohem Niveau bewegen und Seniorenheime als Gemeinschaftsunterkünfte besonders anfällig für Ausbrüche sind, gelten ab 1. Dezember verschärfte Besuchsregelungen für Alten- und Pflegeheime. Demnach dürfen pro Tag nur noch maximal zwei Personen aus einem Haushalt einen Angehörigen im Heim besuchen. Die Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen. Die Mitarbeiter der Seniorenheime sollen wöchentlich getestet werden, wo die Inzidenz-Zahlen besonders hoch sind, soll dies zwei Mal pro Woche geschehen.