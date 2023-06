Ein Lastwagen ist am Freitag beim Altstadtfest in Freinsheim in einen Weinstand gekracht und hat dabei einen größeren Schaden angerichtet. Laut Polizei war fuhr der Lkw-Fahrer aus Straßburg auf der Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße, um eine Lieferung durchzuführen. Aufgrund entgegenkommender Fahrradfahrer sah sich der 57-Jährige gezwungen, seinen LKW nach rechts zu lenken. Dabei fuhr er jedoch in einen Weinstand, der aufgrund des Altstadtfests dort aufgebaut war. Durch den Zusammenstoß wurde der Verkaufsstand stark beschädigt und es gingen zahlreiche Weinflaschen und Gläser zu Bruch. Zusätzlich fiel ein Kühlschrank um und traf eine 47-jährige Frau aus Freinsheim im Rücken, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt.

Der 57-jährige Straßburger muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.