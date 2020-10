Drei der landesweit neun Siegerbrände, die bei der Edelbrandprämierung 2020 der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz zu den „Besten unter den Besten“ erkoren wurden, stammen aus der Pfalz. Die Auswahl dafür erfolgt stets unter zuvor mit Goldmedaillen ausgezeichneten Erzeugnissen bestimmter Kategorien. Die pfälzischen Siegertropfen sind, wie die Kammer jetzt mitteilte, in der Kategorie „Steinobst“ ein Mirabellenwasser der Brennerei Geißler in Breunigweiler (Donnersbergkreis), in der Kategorie „Wildfrüchte“ ein Pfälzer Schlehenbrand der Edelobstbrennerei Scherner in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) und in der Kategorie „Trauben“ ein Riesling Tresterbrand der Brennerei Horst Silbernagel in Landau-Mörzheim. Kammerpräsident Norbert Schindler kam zur Urkundenübergabe an die Siegerbrand-Erzeuger in die Gebiete der für die Prämierung zuständigen Weinbauämter Neustadt und Wittlich.

Insgesamt hatten sich diesmal 80 Betriebe mit zusammen 647 Erzeugnissen an der Prämierung beteiligt. „Gold“ gab es für 187 davon. Wie Schindler erklärte, nimmt die Vielfalt der zu dem Wettbewerb angestellten Produkte weiter zu. „Die Brenner haben mehr Mut zum Experimentieren, gleichzeitig vergessen sie dabei nicht die traditionellen Erzeugnisse“, sagte er. So ergebe sich eine „gute Mischung“.