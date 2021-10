Wegen Mordes an einem 13-Jährigen muss sich ein Jugendlicher ab Mittwoch (8.30 Uhr) vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Der zur Tatzeit 14 Jahre alte Angeklagte soll dem Opfer im Februar in einem Waldstück in Sinsheim (Baden-Württemberg) aufgelauert haben, als der Junge dort mit einem Mädchen spazieren ging. Den Anklagevorwürfen zufolge stürzte der Angreifer sich von hinten auf den 13-Jährigen, brachte ihn zu Boden und stach ihm mit einem Messer dreimal in den Rücken.