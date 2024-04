In einem Interview auf der vereinseigenen Homepage sprach Jennifer Kettemann, die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, am Dienstag von finanziellen Unregelmäßigkeiten. „Wir haben in den Bereichen Finanzen und Vertrieb in den letzten Wochen bei Überprüfungen leider erhebliche Unregelmäßigkeiten feststellen müssen. Nicht nur schlichte Fehler, das kann überall vorkommen, sondern Täuschungen und unwahre Darstellungen in unseren Büchern. Ich habe in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat sofort gehandelt. Wir haben auch personelle Konsequenzen ziehen müssen“, sagte sie. Ende Februar verließ ein führender Mitarbeiter der Geschäftsführung den Klub nach 20 Jahren.