Der Außenbahnspieler Jean Zimmer (27) will zurück zum 1. FC Kaiserslautern. Der gebürtige Bad Dürkheimer, der in Landstuhl aufgewachsen ist, hat den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gebeten, ihn zu seinem „Herzensverein“ ziehen zu lassen.

Nach RHEINPFALZ-Informationen hängt es aber wie so oft am Geld: Drittligist FCK kann finanziell keine großen Sprünge machen, gerade angesichts der komplett fehlenden Zuschauer- und VIP-Gast-Bewirtungseinnahmen in den Zeiten der Corona-Pandemie.

Zimmer ist nach Informationen dieser Zeitung bereit, auf einen beträchtlichen Teil seines Gehalts zu verzichten. Weil aber der FCK-Kader momentan ohnehin noch groß und teuer ist, sind die Gespräche zum Thema Finanzierbarkeit größerer Transfers/Leihen nicht einfach.

Hoffen auf mehr Spielzeit – und familiärer Rückhalt

Ein Argument mehr für Zimmer, zurückzukehren – neben der mangelnden Spielzeit bei der Fortuna (8 Zweitliga-Einsätze in dieser Saison bisher): Er ist im März erstmals Vater geworden, der familiäre Anschluss ist in der Pfalz, wo sein Elternhaus steht, gegeben. Im Sommer 2016 war Zimmer nach zwölf Jahren in der Jugend und bei der ersten Mannschaft des FCK für mehr als zwei Millionen Euro Ablöse zum VfB Stuttgart gewechselt. Von dort ging es dann im August 2017 nach Düsseldorf, wo das rechts wie links defensiv wie offensiv einsetzbare Energiebündel zuletzt keine große Rolle mehr spielte. Ins Anforderungsprofil des FCK würde Zimmer passen: Die Lauterer suchen für die rechte Seite noch in der Januar-Transferperiode einen schnellen Spieler.