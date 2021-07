Die Speyerer Reisemobilfirma Ahorn Camp GmbH & Co KG will 15 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Grund: Die Nachfrage ist gestiegen, das Geschäft boomt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt hat die Anzahl der Stellen an den vier Speyerer Standorten von 60 auf momentan 70 zugelegt. Nun soll weiter aufgestockt werden. Auch ein neues Servicecenter für Endkunden ist in Speyer geplant. Vom Plan, eine neue Zentrale zu bauen, sei man aber abgekommen, so Ahorn-Chef Alexander Reichmann. Weitere Informationen finden Sie hier