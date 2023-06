Bei einem Unfall in der Innenstadt von Neuwied im Norden von Rheinland-Pfalz sind am Mittwochnachmittag vier Menschen schwer und zwei leicht verletzt worden. Das berichtet der Südwestrundfunk unter Berufung auf den Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz. Laut dem Sender fuhr gegen 16:15 Uhr ein Autofahrer in einer verkehrsberuhigten Straße gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und kam im Fenster eines Friseursalons zum Stehen. Der Unfall habe zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten geführt. Ein Hubschrauber brachte die Schwerverletzten in Krankenhäuser.

