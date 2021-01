Einen Schnellladepark für E-Fahrzeuge hat der Karlsruher Energieversorger EnBW am Mittwoch in Karlsruhe offiziell in Betrieb genommen. Je nach Fahrzeug könne in fünf Minuten Ökostrom für 100 Kilometer Reichweite geladen werden, teilte der Versorger mit.

Der Park ging bereits Ende 2020 in Betrieb und ist Teil des vom baden-württembergischen Verkehrsministeriums geförderten Projekts „Urbane Schnellladeparks Baden-Württemberg“. Innerhalb dieses Projekts errichtet die EnBW 16 Schnellladeparks in den 15 größten Städten Baden-Württembergs. Zwei Standorte in Stuttgart seien bereits in Betrieb, hieß es. Vorgesehen seien auch Anlagen in Heidelberg und Mannheim.

Der Mannheimer Versorger MVV Energie hat jüngst eine eigene Schnellladestation in Mannheim in Betrieb genommen und bekommt damit offenbar Konkurrenz. Das Energieunternehmen EnBW betreibt nach eigenen Angaben mit mehr als 450 Standorten bundesweit das größte Schnellladenetz für Elektromobilität. In diesem Jahr soll die Anzahl auf 1000 Schnellladestandorte wachsen. Bis 2025 will das Unternehmen rund 100 Millionen Euro jährlich in den Ausbau der E-Fahrzeug-Ladeinfrastruktur investieren.