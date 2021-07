Einen älteren weiblichen Hund hat die Polizei am Samstag in Frankenthal aufgegriffen. Wie die Beamten auf Twitter schreiben, war das Tier in der Kanalstraße gefunden worden. Es habe kein Halsband getragen und sei nicht registriert. Die Polizei sucht nun Hinweise darauf, wohin die Hündin, die dem von den Beamten verbreiteten Foto nach recht zutraulich ist, gehören könnte. Wer etwas zur Herkunft des Tiers sagen kann, wird gebeten, sich bei der Frankenthaler Polizei zu melden.