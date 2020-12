Die Kultusminister der Bundesländer wollen in den kommenden Tagen darüber sprechen, wann und wie es nach dem Lockdown an den Schulen weitergeht. „Am 5. Januar treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Wir als Kultusministerkonferenz werden vorher noch mal beraten“, sagte die scheidende Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig (SPD), im Podcast „Die Schulstunde“ des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Dabei müsse in den Blick genommen werden, wie sich die Infektionszahlen bis dahin entwickelt hätten.

Die Ministerien, die Schulaufsicht und die Schulen hätten sich im Corona-Jahr „enorm angestrengt“, so Hubig. „Aber klar ist auch: eine Eins ist das nicht“, räumte die rheinland-pfälzische Kultusministerin ein. „Das können Sie auch nicht schaffen in so einer Situation. Da können Sie die Dinge nicht perfekt regeln.“