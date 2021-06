Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist zuversichtlich, in dem am 1. April begonnenen Geschäftsjahr 2021/22 auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren und rechnet trotz anhaltender Unsicherheiten in Bezug auf die Pandemie mit einem Umsatzanstieg von 1,91 Milliarden auf mindestens 2 Milliarden Euro. Die Profitabilität dürfte überproportional zum Umsatzplus zulegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei Vorlage der Jahresbilanz für das Geschäftsjahr 2020/21 mit. Deutliche Potenziale für ein nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerungen sieht Heidelberg in Zukunft vor allem im Verpackungsdruck, bei digitalen Geschäftsmodellen, in China und mit neuen Technologieanwendungen. So konnte das Unternehmen beispielsweise den Umsatz im Bereich E-Mobilität mit der Heidelberg Wallbox auf über 20 Millionen Euro und baut die Kapazitäten weiter massiv aus.

Im ab gelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 erzielte Heidelbergeinen Umsatz von rund 1,91 Milliarden Euro, der – pandemiebedingt – deutlich unter dem des Vorjahres (2,34 Mrd. Euro) lag.