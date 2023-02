Beim Brand eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Rödersheim-Gronau am Dienstagabend ist laut Polizei ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Den Beamten zufolge waren von dem Feuer im Ortsteil Gronau zwei Zimmer sowie der Dachstuhl betroffen. Der Alarm ging bei den Rettungskräften gegen 20.47 Uhr ein. Laut Christopher Diehl, Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, waren insgesamt 90 Rettungskräfte mit 20 Fahrzeugen bis ungefähr 2.30 Uhr im Einsatz. Dabei handelte es sich vor allem um 60 Brandbekämpfer aus der Verbandsgemeinde sowie je zehn Kameraden aus Limburgerhof und Maxdorf, von wo ein Teleskopgelenkmast und der Gerätewagen Atemschutz nachalarmiert wurden. „Den Mast brauchten wird, da wir im hinteren Teil des Gebäudes mit unserer Drehleiter nicht mehr weiterkamen“, berichtet Diehl, dass allein die Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen vor Ort war. Darüber hinaus hätten die beiden Schnelleinsatzgruppen Sanität und Verpflegung den zuerst alarmierten Rettungsdienst abgelöst. Nach derzeitigem Stand sind keine Personen zu Schaden gekommen. Das Anwesen beschreibt die Polizei aktuell als „nur bedingt bewohnbar“. Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt. Während der Löscharbeiten musste die Hauptstraße zwischen Garten- und Schulstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Zu Behinderungen im Straßenverkehr kam es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.