Die Bockenheimer Lambertskirche soll sich am Freitagabend ins Zauberschüler-Internat Hogwarts verwandeln: Die protestantische Kirchengemeinde feiert um 19 Uhr einen Harry-Potter-Gottesdienst. Die Studentin Leoni Meisinger-Bechtel hat ihn mit vorbereitet, sie sagt: „Wir haben Elemente, die es auch in einem ganz normalen Gottesdienst gibt: Fürbitten, eine Predigt, Gebete.“ Aber es werden zum Beispiel Bibelstellen mit Passagen aus den Romanen in Verbindung gebracht. Außerdem wollen die Macher mit Dekoration die passende Atmosphäre in ihr Gotteshaus holen, und die Besucher dürfen Zauberstäbe oder ähnliche Accessoires mitbringen.

