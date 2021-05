In der rheinland-pfälzischen Wirtschaft gibt es nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammern (IHK) ein großes Interesse an Corona-Impfungen in Betrieben. Und auch die Bereitschaft der Unternehmen, neben Impfzentren und Arztpraxen als dritte Säule beim Impfen mitzuwirken, sei hoch, sagten die beiden IHK-Hauptgeschäftsführer von Koblenz und Rheinhessen, Arne Rössel und Günter Jertz, der Deutschen Presse-Agentur. Durch den am Wochenende vom Bundesgesundheitsministerium angekündigten Impfstart in Betrieben ab dem 7. Juni habe das Thema zusätzliche Dynamik bekommen.

In vielen rheinland-pfälzischen Unternehmen steht beim Thema Corona-Impfung die Ampel inzwischen auf Grün. So erklärte etwa der Pharmakonzern Boehringer-Ingelheim: „Von uns aus kann es morgen losgehen.“ Am Hauptsitz in Ingelheim sei alles für den Impfstart vorbereitet, sagte Unternehmenssprecher Matthias Reinig der Deutschen Presse-Agentur. Der Mainzer Spezialglashersteller Schott ist beim Impfen ebenfalls im Stand-by-Modus. „Wir könnten direkt starten: Räumlichkeiten, Personal, Zeitpläne und dergleichen sind vorbereitet“, berichtete Unternehmenssprecher Salvatore Ruggiero.