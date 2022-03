Auf dem Gelände der Firma Süd-Müll ist am Mittwoch gegen 21.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das gegen 2 Uhr am Donnerstag gelöscht werden konnte. Wie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer berichtet, wurde zunächst ein Müllbrand gemeldet – vor Ort stellten die Mitglieder der Feuerwehr jedoch einen Großbrand fest. Gebrannt habe Gewerbemüll oder Sperrmüll wie „Matratzen, Styropor oder Ähnliches“. Die Feuerwehr hat für einen Teil Queichheims gegen 22 Uhr eine Meldung über Katwarn ausgelöst mit der Bitte an die Bevölkerung, die Fenster und Türen geschlossen zu lassen. Zudem waren die Wehrleute auf Meßfahrten unterwegs, um die Schadstoffbelastung in der Luft zu messen. Die Brandursache sei noch unklar, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren 55 Feuerwehrleute und zwölf Fahrzeuge sowie acht Polizeibeamte, berichtet Hargesheimer.