„Grenzenlos Wein“ – seit 2017 wird unter diesem Namen in Schweigen-Rechtenbach die deutsche und die französische Weinkultur und Lebensfreude zusammengebracht. In diesem Jahr darf sich die Veranstaltung „Schönstes Weinfest der Pfalz“ nennen. Am Mittwoch hat die Pfalzwein-Werbung, die die Auszeichnung seit 20 Jahren vergibt, die Jury-Entscheidung bekannt gegeben. Es ist das erste Weinfest, das nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder die Ehrung erhält. „Wir waren überrascht und haben nicht damit gerechnet. Aber das ist eine tolle Sache“, freut sich Mitorganisator Friedrich Wilhelm Becker. Für dieses Wochenende lädt der Bauern- und Winzerverband zu dem Weinevent in den Grenzort ein. Es gibt natürlich eine große Auswahl an Weinen des Verbands, dem 17 regionale Weingüter angehören, und aus dem benachbarten Elsass, kombiniert mit kulinarischen Köstlichkeiten. Die Genussstationen werden in der Weinlage „Sonnenberg“ aufgebaut, von wo aus man einen herrlichen Blick über die Rheinebene und nach Weißenburg hat. Offen haben die Stände am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit viel Polit-Prominenz ist am Samstag um 17 Uhr.