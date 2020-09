Die Grünen bereiten sich auf die anstehenden Wahlen vor. In dieser Woche haben sie nach eigener Mitteilung einstimmig Ministerin Anne Spiegel zu ihrer Direktkandidatin im Wahlkreis Speyer für die Landtagswahl im März 2021 gewählt. B-Kandidatin wird demnach die Speyerer Stadträtin Julia Jawhari. Spiegel führt die kürzlich aufgestellte Landesliste der Partei an, Jawhari ist auf dieser nicht prominent vertreten. Der Kreisverband Speyer hat auch schon Weichen für die Bundestagswahl im Herbst 2021 gestellt: Er unterstützt die Bewerbung von Hannah Heller, Fraktionsvorsitzende der Partei im Stadtrat, für die Grünen-Landesliste. Über diese wird auf Landesebene im Januar abgestimmt. Sie werde sich auch um das Direktmandat im Wahlkreis Neustadt-Speyer bewerben, so Heller auf Anfrage, erwarte aber parteiinterne Gegenkandidaten aus anderen Kreisverbänden. Zudem hat die 2019 wiedergegründete Grüne Jugend Speyer gewählt: Der bisherige Sprecher Felix Flörchinger wird nun durch Pia Versch als weitere Sprecherin unterstützt. Zum Schatzmeister wurde laut Partei-Info Timo Martens gewählt, zur Beisitzerin Emma Flörchinger.