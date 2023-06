Bundesligist Grün-Weiss Mannheim steht in Kontakt mit Dominic Thiem, dem US-Open-Sieger von 2020. Ob der 29-jährige Österreicher in der Bundesliga-Saison ab 9. Juli zum Einsatz kommt, ist offen. „Ich würde mich natürlich freuen, wenn es klappt“, sagte Teamchef Gerald Marzenell. Er hat den Top-Spieler zweimal beim Challenger-Turnier in Heilbronn Anfang Juni gesehen.