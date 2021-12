Welche Corona-Regeln gelten gerade? Warum geht Whatsapp nicht? Wie alt ist Helene Fischer? Egal welche Lebenslage: Wer nicht weiter weiß, zückt sein Handy und googelt zunächst danach. Auch am Arbeitsplatz, am Computer, wird die Suchmaschine häufig benutzt, um sich einen ersten Überblick über das gesuchte Thema zu verschaffen. Jedes Jahr gibt uns Google einen Einblick, nach wem und nach was am meisten gesucht wurde. Und schlüsselt uns ebenfalls die Ergebnisse nach Region auf.

Hier die Google Suchtrends für Rheinland-Pfalz:

1. EM 2021

2. Bundestagswahl 2021

3. Corona

4. Biontech-Aktie

5. Bundesliga

6. Olympia 2021

7. Whatsapp-Störung

8. Hochwasser RLP

9. 3. Liga

10. Formel 1

Die Rheinland-Pfälzer suchen per Google vor allem nach Infos zu Sportereignissen, das spiegelt sich auch dann wider, wenn nur die Stadt Kaiserslautern als Ausgangsbasis genommen wird.

Hier sind die Suchtrends für die Barbarossastadt:

1. EM 2021

2. Corona Kaiserslautern

3. 3. Liga

4. FC Kaiserslautern

5. Polizei Kaiserslautern

6. Bitcoin Kurs

7. Polizeibericht Kaiserslautern

8. Ballack

9. Apotheke Kaiserslautern

Scheinen die Menschen in Kaiserslautern gerne nach Blaulichtmeldungen zu googeln, interessieren sich die Neustadter und Ludwigshafener mehr für Aktienkurse. Aber auch Sport, Corona und die Bundestagswahl sind oben mit dabei.

Hier die Suchtrends für Neustadt:

1. EM 2021

2. Corona RLP

3. BASF-Aktie

4. Biontech-Aktie

5. Olympia 2021

6. Bundestagswahl 2021

7. Bundesliga

8. Bitcoin-Kurs

9. Whatsapp-Störung

Hier sind die Suchtrends für Ludwigshafen:

1. Corona

2. EM 2021

3. Biontech-Aktie

4. Bundesliga

5. Bundestagswahl 2021

6. Bayer-Aktie

7. Curevac-Aktie

8. TUI-Aktie

9. Nel-Asa-Aktie

10. Bitcoin-Kurs

Zuletzt noch einen Blick in die Südwestpfalz. Hier wird per Google auch nach Wohnraum gesucht. Die Top 3 Suchanfragen bei Google aus der Stadt Pirmasens:

1. EM 2021

2. Corona Pirmasens

3. Wohnungen Pirmasens