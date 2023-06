Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen mit der Deutschen Bahn (DB) bringen. Deshalb lade man die Verhandlungsspitze der DB kurzfristig zu einem Gespräch mit den Tarifvorständen der EVG, Cosima Ingenschay und Kristian Loroch, ein. „Wir haben uns in den zurückliegenden Verhandlungen immer wieder kompromissbereit gezeigt, lassen uns aber vom Arbeitgeber keinen Tarifabschluss diktieren“, sagte EVG-Verhandlungsführer Loroch. Es sei wenig zielführend, wenn die Deutsche Bahn jetzt erkläre, mit der EVG nicht weiter verhandeln zu wollen. Letztlich müsse der, der den Verhandlungsraum verlasse, irgendwann auch wieder reinkommen. „Wir sehen durchaus Möglichkeiten eine Basis für konstruktive Verhandlungen zu finden. Darüber wollen wir in Ruhe reden“, machte der EVG-Verhandlungsführer deutlich.

Die DB hatte am Mittwoch weitere Verhandlungen für „sinnlos“ erklärt, nachdem die Gewerkschaft das jüngste Angebot des Konzerns als unzureichend zurückgewiesen hatte.