Die Polizei hat im Zuge von Ermittlungen gegen Geldautomatensprenger am Dienstagmorgen einen Verdächtigen festgenommen. Das berichtet das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz am Mittwoch. Im Zuge einer länderübergreifenden Ermittlung haben Beamte aus Rheinland-Pfalz und Hessen mehrere Wohn- und Geschäftsräume sowie Garagen in Wiesbaden, im Main-Taunus-Kreis, im Kreis Groß-Gerau sowie in Alzey-Worms durchsucht.

Im Main-Taunus-Kreis in Hessen sei dabei auch ein Verdächtiger festgenommen worden, heißt es vom LKA. Dem 40-Jährigen werde vorgeworfen, drei Verwandten aus den Niederlanden an verschiedenen Orten im Rhein-Main-Gebiet vor und nach ihren Taten Unterschlupf gewährt zu haben. Das Trio soll in Weinheim (Kreis Bergstraße) und Groß-Gerau zugeschlagen haben.

Zudem sei ein 29-Jähriger identifiziert worden, der an einer Geldautomatensprengung im bayerischen Laudenbach im Oktober 2023 beteiligt gewesen sein soll. Laut LKA sei der Verdächtige nicht an seiner Wohnanschrift in Südhessen angetroffen worden.