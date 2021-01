In der Nacht zum Samstag ist in Ladenburg ein Geldautomat gesprengt worden. Zwei männliche Täter brachten am frühen Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, den Geldautomaten im Bankraum des Erdgeschosses eines Mehrfamilienhauses auf dem Cornel-Serr-Platz zum Explodieren. Wie es gelang, ist bislang ungeklärt, berichtet die Polizei. Durch die Explosion wurde der Automat aufgerissen und die Verglasung des Bankraums völlig zerstört.

Anwohner, die durch die Detonation aufmerksam wurden, sahen, wie die Täter mit einem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit über den Hinteren Rindweg flüchteten. Die sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verlief bislang ohne Ergebnis, heißt es in der Polizeimeldung.

Polizei sucht Zeugen

Laut eines Zeugen war einer der Täter schwarz maskiert und schwarz bekleidet, er unterhielt sich mit dem zweiten Täter in einer vermutlich slawischen Sprache.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Spurensicherung übernommen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die Höhe der Beute steht bislang noch nicht fest.

Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.