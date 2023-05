Unbekannte haben den Geldautomaten gesprengt, der sich an einem Kiosk in der Straße An der Schmalwiese in Schweigen-Rechtenbach befindet. Ein Zeuge hatte kurz vor 7 Uhr die Polizei verständigt, als das aufgesprengte, freistehende Gerät entdeckte. Weitere Informationen, insbesondere zur Tatzeit oder zu Tatverdächtigen, liegen zurzeit nicht vor. Ob aus dem Bargeld gestohlen werden konnte, ist derzeit auch noch nicht bekannt. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Es wird derzeit untersucht, ob sich noch Sprengstoffreste vor Ort befinden. Bis auf den Automaten sind nach derzeitigem Ermittlungsstand keine weiteren Sachschäden festgestellt worden. Bei dem Geldautomaten handelt es sich nicht um den, den die Sparkasse Südpfalz und die VR-Bank SÜW-Wasgau gemeinsam am Deutschen Weintor betreiben. Dieser war in der Vergangenheit auch gesprengt worden. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 9632773 entgegen.