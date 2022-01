(Aktualisiert Samstag, 13.35 Uhr) Die Wasserversorgung der Haushalte rund um die Baustelle in der Gabelsbergerstraße in der Neustadter Innenstadt ist seit Freitagabend wieder gesichert. Darüber hat der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Neustadt, Holger Mück, auf Anfrage informiert. Ein Wasserrohrbruch in der Hauptleitung direkt unter dem Standort eines großen Baukrans hatte an Silvester etliche Einsatzkräfte in Atem gehalten.

Mück zufolge kann bislang über die Ursache des Wasserrohrbruchs nur spekuliert werden. Indes stehe der Kran direkt darüber. Nach Bekanntwerden des Schadens seien zwei Gruben am Kran ausgehoben und die Wasserleitung sei mittels zweier Schieber außer Betrieb genommen worden. Ab etwa 13 Uhr seien die betroffenen Haushalte an Silvester ohne Wasser gewesen, ab 19 Uhr sei die Versorgung aber wieder möglich gewesen. Einzige Ausnahme: In einem Mehrparteienhaus in direkter Nachbarschaft im Ägyptenpfad habe es Probleme mit der Hausinstallation gegeben, „das hatte aber nichts mit den Stadtwerken zu tun“. Dort laufe das Wasser jetzt mit schwachem Druck, bis ein Installateur das Problem ab Montag beheben werde.

Mit Blick auf den Wasserrohrbruch warten die Stadtwerke laut Mück nun ab, wie es mit dem Baukran weitergeht. Erst wenn dieser abgebaut sei, könne der Rohrbruch begutachtet werden.

(Aktualisiert 19.30 Uhr) Laut Feuerwehr ist die Lage unter Kontrolle. Im Moment werde daran gearbeitet, den Kran mit Stahlträgern abzustützen. Auch die Stadtwerke Neustadt hätten die Situation im Griff, die Wasserversorgung der umliegenden Haushalte sei gewährleistet. Darüber hinaus sind unter anderem das Technische Hilfswerk und die Baufirma vor Ort. Die Gabelsbergerstraße liegt nahe der Schütt und des Ägyptenpfads. Bei dem Bauprojekt wurde das alte Gebäude, wo auch ein Sportstudio beheimatet war, abgerissen. Ersetzt wird es durch einen modernen Wohnkomplex.

(17.29 Uhr) In der Gabelsbergerstraße in der Neustadter Innenstadt läuft derzeit ein größerer Einsatz der Feuerwehr. Nach RHEINPFALZ-Informationen gab es in einer Baustelle einen Wasserrohrbruch, nun droht ein Baukran umzustürzen. Er muss jetzt stabilisiert werden. Neben der Feuerwehr sind unter anderem das Technische Hilfswerk, die Stadtwerke Neustadt und die Baufirma im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht von dem Baukran keine Gefahr für die Bevölkerung oder umliegende Gebäude aus, wie die Polizei mitteilt. Wir berichten weiter.