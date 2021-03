Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat am Donnerstag die Rückkehr der Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller nicht mehr ausgeschlossen. Löw will aber eine Entscheidung über eine mögliche Rückkehr auch nach seiner Rücktrittsankündigung unverändert erst im Mai treffen. Berichte über einen angeblich gefällten Beschluss in den brisanten Personalien wies der Bundestrainer am Donnerstag zurück. Ich würde mir wünschen, dass man mir auch zuhört. Ich habe weder die Tür auf- noch zugemacht“, sagte der 61-Jährige. Weiterhin gelte, dass er es für nicht richtig halte, den von ihm eingeleiteten Neuaufbau abzubrechen. Eine Unterbrechung – und damit eine Rückkehr der Ex-Weltmeister – sei aber angesichts der besonderen Situation in der Corona-Pandemie denkbar. Im Mai werde er sich vor der Nominierung mit seinem Trainerstab Gedanken über das EM-Personal machen. Müller, Hummels und Boateng waren im März 2019 von Löw aus dem DFB-Team aussortiert worden. Seither schwelt die Debatte über eine mögliche Rückkehr angesichts schlechter Leistungen der jungen Akteure.