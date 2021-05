Wegen eines Unfalls auf dem Friedrichsring in Mannheim, musste die Straße im Bereich der Kurpfalzbrücke am Samstagmorgen für kurze Zeit gesperrt werden. Nach Polizeierkenntnissen missachtete ein Autofahrer, der in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs war, die Vorfahrt eines anderen Autofahrers, der von der Brücke abbog. Die Ampel war zu dieser Zeit, um 7 Uhr morgens, außer Betrieb. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von zirka

10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde der Friedrichsring in Fahrtrichtung Wasserturm bis etwa 8.30 Uhr gesperrt. Es kam laut Polizei zu geringen Verkehrsstörungen