Das Freizeitcenter im südpfälzischen Bornheim hat einen neuen Pächter: Mohamed Ali Ben Abderrahmen ist künftig der Gastgeber, der neben einer neuen Speisekarte mit einem Sportangebot lockt, für das das Haus über die Grenzen der Südpfalz bekannt ist. Zu den Besuchern zählen unter anderem Menschen, die es neben Badminton, Billard und Co. auch auf Kegeln und Squash abgesehen haben. Gerade für diese Sportarten mangelt es in der Region an vergleichbaren Spielfeldern. Der Landauer Ben Abderrahmen hat bereits einige Änderungen durchgesetzt. Im ausführlichen Artikel steht auch, wie sich die Verantwortlichen zur Zukunft des Freizeitcenters äußern. Schließlich befindet sich das Gebäude in einem Areal, das für neue Wohnungen und Geschäftshäuser vorgesehen ist.