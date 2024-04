[aktualisiert 16.30 Uhr]

In der Nähe der Wolfsburg in Neustadt ist am Mittwochmorgen eine Leiche gefunden worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll es sich dabei um eine ältere Frau handeln. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bestätigte auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass es einen Polizeieinsatz wegen einer toten Person in der Nähe der Wolfsburg gab. Zu den Umständen, die zum Tod der Frau führten, konnte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochnachmittag noch keine Angaben machen. „Die Ermittlungen laufen.“ Mit einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft sei daher erst am Donnerstag zu rechnen.