Eine Schlange in ihrem Garten entdeckt hat eine 40-Jährige aus Lingenfeld am Wochenende. Wie die Polizei Germersheim am Sonntag mitteilte, schickte die Frau Fotos an die Beamten. Die konnten nach „fachkundiger Beratung“ Entwarnung geben: Bei der Schlange handelte es sich um eine ungefährliche Ringelnatter, die daraufhin „schonend“ an ein nahes gelegenes Gewässer gebracht wurde.