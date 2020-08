Eine 51 Jahre alte Frau ist am Samstag bei einem Autounfall auf der L386 bei Kirchheimbolanden schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Autofahrerin sei nach rechts von ihrer Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, so die Polizei, wo sie mit einem Auto zusammenstieß, das von einer 26-Jährigen gelenkt wurde. Die jüngere Unfallgegnerin habe leichte Verletzungen erlitten. Die Straße musste für die Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.