Die französische Nationalmannschaft hat am Mittwoch in Kattowitz das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft gegen Co-Gastgeber Polen mit 26:24 gewonnen. Der Olympiasieger musste schwer arbeiten, bis der Sieg gegen den Außenseiter fest stand. Polen blieb lange dran. Erst in der 53. Minute setzte sich Frankreich wieder auf drei Tore ab. Überragend: Frankreichs Kreisläufer Ludovic Fabregas. Torhüter Vincent Gérard hielt klasse. Deutschland steigt am Freitag in das Turnier ein. Erster Gegner ist Katar.