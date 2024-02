Der FK Pirmasens bleibt in der Fußball-Oberliga im Rennen um Platz zwei. Am Samstag gewannen die Westpfälzer ihr erstes Punktspiel nach der Winterpause beim FC Bitburg mit 4:0 (1:0). In der Eifel traf der überragende Ex-Profi Tobias Jänicke bei seinem Debüt zweimal. Außerdem waren Tim Hecker und Dennis Krob erfolgreich.

