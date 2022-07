Eine Heuballenpresse ist am Montag in Mannheim vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte war die Presse gerade auf einem Feld im Stadtteil Seckenheim im Einsatz, als das Feuer bemerkt wurde. Die Heuballenpresse konnte von der Zugmaschine abgekoppelt werden, so dass letztere unversehrt blieb. Jedoch griff das Feuer auf das Getreidefeld über und breitete sich auf eine Fläche von 3000 Quadratmetern aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.