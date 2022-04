Mit einer notwendig gewordenen personellen Veränderung bereitet sich der 1. FC Kaiserslautern auf das Auswärtsspiel beim SV Wehen-Wiesbaden am Freitag (19 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de und Magentasport) vor. Für den rotgesperrten Kevin Kraus, der nach seinem Platzverweis im Duell gegen den 1. FC Saarbrücken zwei Partien pausieren muss, könnte Max Hippe in die Startformation rücken. „Das ist eine Option“, sagte FCK-Coach Marco Antwerpen am Donnerstag. Varianten, in der Hikmet Ciftci in die Dreier-Abwehrkette rückt oder die Lauterer mit einer Viererkette agieren, seien aber ebenso denkbar, erklärte der Coach des Tabellenzweiten der Dritten Liga.

Antwerpen und seine Mannschaft werden in der hessischen Landeshauptstadt tatkräftig unterstützt. Der Klub rechnet mit 5000 bis 6000 Gästefans, die den knapp 100 Kilometer langen Weg von Kaiserslautern aus nach Wiesbaden auf sich nehmen werden. Die Anhänger haben zu einem „Konvoi“ über die Autobahn aufgerufen.

Nach dem „euphorisierenden Erlebnis“ (Antwerpen) beim 3:1-Derbysieg vor 46.895 Zuschauern gegen Saarbrücken soll der nächste Dreier eingefahren werden. „Wenn du den zweiten Tabellenplatz halten willst, musst du deine Spiele gewinnen und das werden wir auch“, sagte Antwerpen selbstbewusst. Sollte der FCK die drei noch ausstehenden Partien gewinnen, ist ihm der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Der hartnäckigste Verfolger, Eintracht Braunschweig, ist am Wochenende spielfrei, daraus leitet der Coach der Lauterer aber keinen Vorteil ab. „Das spielt bei uns die ganze Zeit keine Rolle. Wir beschäftigen uns damit, gut auf den Gegner vorbereitet zu sein und fühlen uns gut aufgestellt.“