Friedhelm Funkel, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, wird ohne Philipp Klement, Philipp Hercher, Frank Ronstadt nach Hannover fahren. Das sagte er am Donnerstag. Weil Marlon Ritter wegen seiner fünften Gelben Karte am Samstag in Hannover gesperrt ist (20.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de), wäre der wiedergenesene Klement eine mögliche Alternative für Ritter gewesen. Doch dieses Gedankenspiel erteilte Funkel eine Absage. Wer die Rolle Ritters einnimmt, ließ Funkel unbeantwortet. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Tobias Raschl, Ba-Muaka Simakala oder rückt Filip Kaloc vom defensiven ins offensive Mittelfeld? Funkel blieb eisern und ließ sich nichts entlocken. „Ba-Muaka Simakala hatte die Trainingswoche bestätigt, deswegen habe ich ihn auch in den Kader genommen. Er hatte zwei gute Aktionen, die uns geholfen haben. Er hatte sich auf dem Platz eingeordnet, in das, was wir auf dem Platz sehen wollten. Jetzt schauen wir mal, wie wir das am Wochenende lösen“, sagte Funkel.

Nach den beiden Siegen in Rostock und zu Hause gegen Osnabrück sieht Funkel die Mannschaft gefestigter und auch befreiter. „Wir hatten in der Trainingswoche eine bessere Stimmung als zuvor“, sagte Funkel. Die Aufbruchstimmung soll sich in Hannover fortsetzen. Allerdings sieht Funkel in den Niedersachsen einen spielstarken Gegner, der besonders bei Standardsituationen gefährlich sei. Jedoch hat der FCK alle Duelle gegen Hannover seit dem Wiederaufstieg gewonnen. Ein Erfolg wäre auch im Hinblick auf die kommenden Gegner wichtig. Nach Hannover spielt der FCK in der Zweiten Liga gegen Düsseldorf, Hannover und dann in Fürth.