Avdo Spahic, Torwart des Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern, ist nach dem 1:0-Testspielsieg gegen den Regionalligisten FSV Frankfurt am Dienstag leicht angeschlagen. Am Donnerstag fehlte der 23-Jährige im Training. Im ersten Ligaspiel nach der Pause am Samstag (14 Uhr) im Fritz-Walter-Stadion gegen Viktoria Köln wird Spahic aber einsatzbereit sein. Die Kölner um die beiden Ex-Lauterer Albert Bunjaku und Thimmy Thiele haben als Tabellenelfter mit 22 Zählern vier Punkte mehr als die auf Platz 15 rangierenden Roten Teufel auf dem Konto. "Viktoria hat vor allem offensiv sehr viel Qualität. Es ist ein typisches Drittligaspiel auf Augenhöhe", sagt FCK-Trainer Jeff Saibene.

Ciftci mit Gesichtsmaske

Saibene ist froh, dass mit Nicolas Sessa nach seinem Muskelfaseriss, Anas Bakhat (Teilabriss des vorderen Syndesmosebandes) sowie Anil Aydin wieder drei Spieler zurück auf dem Trainingsplatz sind. "Das gibt uns mehr Optionen", sagt der Trainer. Vor allem Sessa ist ein Kandidat für den 18er-Kader gegen Köln. Bakhat, der noch länger verletzt war, indes hat noch Trainingsrückstand. Mittelfeldmann Hikmet Ciftci hat am Donnerstag erstmals nach seiner beim Laktattest kurz nach Weihnachten aufgetretenen Fußverletzung mit der Mannschaft trainiert. Das mit einer speziell angefertigten Gesichtsmaske: Bei der 0:2-Niederlage in Unterhaching zog sich der 22-Jährige einen Nasenbeinbruch zu.

Röser weiter im Training

Weiterhin mit im Training der Profis ist Angreifer Lucas Röser. Der Angreifer hat nach RHEINPFALZ-Informationen mitgeteilt bekommen, dass es sehr schwer für ihn wird, noch eine Rolle im Kader der Profis zu spielen. "Er hat bislang weniger gespielt. Er verhält sich sehr korrekt, ist ein loyaler, guter Junge. Wir werden schauen, wie sich alles entwickeln wird", meint der Trainer.