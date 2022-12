Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern sowie der englische Klub Stoke City sollen laut „transfermarkt.nl“ an Brayn Limbombe (21) interessiert sein. Der linke Außenbahnspieler von Roda Kerkrade hat in dieser Saison in 17 Spielen der zweiten niederländischen Liga vier Tore erzielt und drei weitere vorbereitet. Vergangene Saison kam der Belgier in 33 Partien auf sieben Treffer und fünf Vorlagen. Der 1,72 Meter lange Rechtsfuß hat aber noch einen Vertrag bis Saisonende und würde eine Ablösesumme kosten. Außerdem soll sein aktueller Klub Kerkrade die Option haben, den Kontrakt einseitig um eine weitere Saison verlängern zu können.