Sitze mit Fantrikots überzogen, große Banner mit Gesichtern der Anhänger oder die Fans als Pappfiguren in der Westkurve: Solche Aktionen wird es an diesem Mittwochabend zum ersten Geisterspiel im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern nicht geben. Das hat der FCK-Fanbeauftragte Alexander Krist in einem Interview auf der Homepage des Vereins mitgeteilt.

Er habe sich unter anderem mit dem Fanbeirat und mit dem Fanbündnis, in dem zahlreiche Fanklubs der Westkurve aktiv sind, intensiv ausgetauscht. „Das einstimmige Feedback hierzu war, dass Geisterspiele nicht künstlich aufgewertet werden sollen“, sagt Krist. Die Fans im Stadion seien durch nichts zu ersetzen – „schon gar nicht beim FCK“.