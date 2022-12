Es war das Spitzenspiel der Oberliga-Gruppe Süd, und mit einem Sieg hätte der FK Pirmasens Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II vom Thron stoßen können, doch es kam anders.

Obwohl die Pirmasener in der ersten Hälfte mehr Spielanteile hatten, ging der FCK in der elften Minute in Führung. Angelos Stavridis hatte, umzingelt von der Pirmasenser Abwehr, einen kühlen Kopf bewahrt und den Ball zu Phinees Bonianga gelegt, der rechts lauerte und ihn ins Tor hob, Der Ausgleichstreffer fiel etwas kurios: Ein Eckball von Luka Dimitrijevic kullerte durch den Strafraum und landete ungebremst im Tor (31). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging Jean-Rene Aghajanyan im Strafraum zu Boden. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Bonianga verwandelte zum 2:1. In der 80. Minute spielte Lennart Thum FKP-Keeper Benjamin Reitz aus und erhöhte auf 3:1. Die zahlreichen FCK-Fans tobten und feierten ihren Spitzenreiter. Rund 1000 Zuschauer waren zum Spitzenspiel auf Platz vier gekommen, nach dem der FK Pirmasens mit 34 Punkten und als Dritter in die Pause geht. Der FCK thront jetzt mit 38 Punkten auf Platz eins, gefolgt vom TuS Mechtersheim.

