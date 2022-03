Eine Delegation des 1. FC Kaiserslautern wohnt an diesem Samstagnachmittag im schwedischen Vadstena der Beisetzung von Ronnie Hellström, Torwartlegende der Roten Teufel, bei.

Der FCK ist mit Beirat, Aufsichtsrat, Vorstand und Ehrenrat durch Rainer Keßler, Wolfgang Erfurt, Sepp Stabel, Michael Koll und Günter Klingkowski vertreten.

Der schwedische Nationaltorwart Hellström, der mit dem FCK vor 40 Jahren, am 17. März 1982, mit dem 5:0 über Real Madrid einen seiner größten Erfolge feierte, ist am 6. Februar im Alter von 72 Jahren gestorben. Keßler hat stellvertretend für den FCK eine Trauerrede in englischer Sprache vorbereitet.