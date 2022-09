Dirk Schuster, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, muss seinen den Kurzurlaub unfreiwillig verlängern. Der Trainer des Zweitligisten hatte seiner Mannschaft drei Tage über das Wochenende frei gegeben. Am Dienstag waren die Profis wieder da – nur Schuster fehlte. Auch die Übungseinheiten am Mittwoch und das Training am Donnerstag konnte Schuster nicht leiten. Grund ist ein grippaler Infekt, der den 54-jährigen Cheftrainer matt setzt.

Laut FCK soll Schuster am Freitag wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt der FCK Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig, für das Duell gegen die Niedersachsen sind bislang rund 30.000 Tickets verkauft worden.