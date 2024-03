Die Polizei sucht Zeugen, die am Gründonnerstag im Haßlocher Badepark gesehen haben, wie ein 39-jähriger Mann eine 40-jährige Frau geschlagen hat. Nach Angaben der Beamten attackierte der Mann die Frau gegen 13.15 Uhr vor der Kabine des Bademeisters zunächst verbal und schlug ihr dann mit der Faust ins Gesicht. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Täter entfernte sich aus dem Schwimmbad, konnte aber kurze Zeit später in der Nähe gefunden werden. Ermittlungen zur Tat und zum Beziehungsstatus dauern noch an, teilt die Inspektion Haßloch mit, die unter Telefon 06324 9330 auf Zeugenhinweise wartet.