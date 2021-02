Zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften kommt es am frühen Samstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat O7. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich bei starkem Wind an einem Mehrfamilienhaus zwischen dem vierten und fünften Obergeschoss Fassadenteile gelöst und waren zu Boden gestürzt. Dabei seien drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Die Fressgasse O7 sei derzeit für den Fahrzeugverkehr gesperrt, hieß es am frühen Nachmittag.