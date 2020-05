Nach mehr als zwei Monaten Corona-Zwangspause kehren am heutigen Montag bis zu 107.000 weitere Kinder und Jugendliche an ihre Schulen zurück – zumindest zeitweilig und mit Auflagen. Damit lernen dann mehr als die Hälfte aller Schüler in Rheinland-Pfalz abwechselnd zu Hause beim „Homeschooling“ und in ihren Klassen. Der Präsenzunterricht beginnt wieder für die Drittklässler an den Grundschulen sowie für die Klassen 5 und 6 an den Realschulen plus, den Integrierten Gesamtschulen und den Gymnasien.

Fitnessstudios, Freibäder und Tanzschulen warten auf die 8. Corona-Verordnung des Landes, die voraussichtlich am späten Montag veröffentlicht wird. Sie regelt die Einzelheiten für die Wiederaufnahme des Betriebs am kommenden Mittwoch. Dann dürfen auch Sporthallen, Theater, Opern, Konzerthäuser und Kleinkunstbühnen sowie Spielbanken wieder öffnen. Zudem sind Veranstaltungen mit Auflagen sowie maximal 100 Menschen wieder möglich.

In Rheinland-Pfalz haben seit der Wiederaufnahme des Unterrichts vor drei Wochen elf Schulen Corona-Fälle gemeldet.

Mehr zum Thema

