Auf der Bundesstraße 420 zwischen Kusel und Konken kam es am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Fünf Personen wurden verletzt. Laut Polizei war eine 36-jährige Frau mit drei weiteren Insassen mit ihrem Honda-Kombi von der Autobahn aus Richtung Glan-Münchweiler abgefahren und wollte links abbiegen. Gleichzeitig näherte sich aus Richtung Konken ein Toyota-Kombi mit Bad Dürkheimer Kennzeichen. Es kam zum einem heftigen Zusammenstoß. Ein herbei gerufener Rettungshubschrauber landete in der Nähe der Unfallstelle. Da sich die Verletzungen aber als nicht so schwerwiegend herausgestellt hatten, wurden sowohl die Verletzten per Rettungswagen ins Kuseler Krankenhaus transportiert. Die beiden Autos wurden erheblich beschädigt; den Schaden schätzt die Polizei auf 23.000 Euro. Die Feuerwehr sperrte die Straße während der Bergungsarbeiten und leitete den Verkehr weiträumig um.